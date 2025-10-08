Riscaldamento quando si possono accendere i termosifoni in Toscana per l’inverno 2025 2026

Firenze, 7 ottobre 2025 – Dopo un inizio di ottobre insolitamente freddo, molti toscani si stanno chiedendo quando sarà possibile accendere i termosifoni. Al momento, tuttavia, le accensioni restano vietate: nonostante le basse temperature di questi giorni, occorrerà attendere le date previste per ciascuna zona climatica, salvo eventuali ordinanze dei sindaci in caso di freddo eccezionale. I primi a poter accendere gli impianti di riscaldamento sono i residenti nella fascia climatica E, la più fredda, a partire dal prossimo 15 ottobre, mentre la maggiori parte dei toscani dovranno attendere il 1 novembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

