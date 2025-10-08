Riscaldamento dal 15 ottobre si potranno accendere i termosifoni a Milano | cosa sapere

Tg24.sky.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Milano ha reso noto attraverso un'ordinanza sindacale che mercoledì 15 ottobre prenderà avvio la stagione termica 202526. In tutto il territorio comunale sarà possibile accendere gli impianti di riscaldamento per uso domestico seguendo le indicazioni fornite nel documento definito dall'amministrazione comunale. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

riscaldamento dal 15 ottobre si potranno accendere i termosifoni a milano cosa sapere

© Tg24.sky.it - Riscaldamento, dal 15 ottobre si potranno accendere i termosifoni a Milano: cosa sapere

In questa notizia si parla di: riscaldamento - ottobre

riscaldamento 15 ottobre potrannoRiscaldamento, dal 15 ottobre si potranno accendere i termosifoni a Milano: cosa sapere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Riscaldamento, dal 15 ottobre si potranno accendere i termosifoni a Milano: cosa sapere ... Riporta tg24.sky.it

riscaldamento 15 ottobre potrannoIl calendario per l’accensione dei riscaldamenti nel 2025 in Italia: date, orari e zone - Ecco il calendario con le date per l'accensione dei riscaldamenti per il 2025: Zona A – dal 1° dicembre al 15 marzo, massimo 6 ore al giorno: Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle. Da meteo.it

Cerca Video su questo argomento: Riscaldamento 15 Ottobre Potranno