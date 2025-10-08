Riscaldamento a Torino quando si accendono i termosifoni e nuove regole

A Torino l’accensione dei riscaldamenti per la stagione invernale 2025 è prevista a partire da mercoledì 15 ottobre. Il periodo di funzionamento degli impianti termici resterà valido fino al 15 aprile 2026, come stabilito dalla normativa nazionale che regola le accensioni in base alla zona climatica di appartenenza. La città di Torino rientra nella zona climatica E, una delle più fredde in Italia, che consente un utilizzo degli impianti termici per un massimo di 14 ore giornaliere. Gli orari di accensione consentiti vanno dalle 5:00 alle 23:00, con la possibilità di modulare il funzionamento in base alle esigenze del condominio o dell’abitazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

