Riscaldamenti accesi a Lecco | via libera anticipato per il freddo improvviso
Caloriferi accesi prima del previsto. Il brusco calo delle temperature degli ultimi giorni ha spinto il Comune di Lecco a ricordare ai cittadini la possibilità di attivare gli impianti termici anche prima del 15 ottobre, data ufficiale di inizio della stagione di riscaldamento 20252026. La. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: riscaldamenti - accesi
Arriva il freddo: a Sondrio riscaldamenti accesi già da oggi
Riscaldamenti accesi per un massimo di 14 ore al giorno e temperatura fissata a 19 gradi: ecco quando, come e dove si potrà accendere il riscaldamento. Ma attenzione: arriva l’“ottobrata”. - facebook.com Vai su Facebook
A Torino termosifoni accesi dal 15 ottobre al 15 aprile, quattordici ore al giorno https://lastampa.it/economia/2025/10/05/news/quando_si_accendono_i_termosifoni_date_e_orari_zona_per_zona-15338287/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Termosifoni al via dal 15 ottobre: zona per zona ecco quando si accendono - Zona climatica C che da 15 novembre al 31 marzo per un massimo di 10 ore giornaliere: Imperia, Latina, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Cagliari ... Secondo msn.com
Quando si possono accendere i riscaldamenti in Italia: date, orari e come risparmiare limitando i consumi - Dal 15 ottobre si potranno accendere i termosifoni nelle città del nord. Da ilfattoquotidiano.it