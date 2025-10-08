Riscaldamenti accesi a Lecco | via libera anticipato per il freddo improvviso

Leccotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caloriferi accesi prima del previsto. Il brusco calo delle temperature degli ultimi giorni ha spinto il Comune di Lecco a ricordare ai cittadini la possibilità di attivare gli impianti termici anche prima del 15 ottobre, data ufficiale di inizio della stagione di riscaldamento 20252026. La. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: riscaldamenti - accesi

Arriva il freddo: a Sondrio riscaldamenti accesi già da oggi

riscaldamenti accesi lecco viaTermosifoni al via dal 15 ottobre: zona per zona ecco quando si accendono - Zona climatica C che da 15 novembre al 31 marzo per un massimo di 10 ore giornaliere: Imperia, Latina, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Cagliari ... Secondo msn.com

riscaldamenti accesi lecco viaQuando si possono accendere i riscaldamenti in Italia: date, orari e come risparmiare limitando i consumi - Dal 15 ottobre si potranno accendere i termosifoni nelle città del nord. Da ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Riscaldamenti Accesi Lecco Via