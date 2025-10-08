Riportare in uso le corazzate? Trump lo propone ma forse non ha molto senso

Prima dell’affermazione del potere aeronavale, e delle portaerei come suo centro nevralgico, le corazzate erano definite le “regine dei mari”. La Seconda Guerra Mondiale ha ridefinito i compiti di queste imponenti unità navali, dotate di cannoni di grosso calibro, relegandole a supporto delle operazioni anfibie e come piattaforme antiaeree di scorta salvo sporadici scontri diretti (ad es. Punta Stilo o Golfo di Leyte), mentre le portaerei, con gli stormi imbarcati, certificavano come il potere aereo fosse decisivo anche sul mare: la battaglia di Midway, e ancor prima quella del Mar dei Coralli, si combatterono senza che le due squadre navali (giapponese e statunitense) venissero a contatto diretto. 🔗 Leggi su It.insideover.com

