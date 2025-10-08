Rione Monti in festa | tutto quello che non puoi perdere dell’Ottobrata 2025
La tradizione dell’autunno romano si accende di luci e musica grazie all’ Ottobrata Monticiana 2025, uno degli eventi più attesi del calendario capitolino. Per tre giorni, il rione più antico di Roma si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove storia, arte, cultura popolare e solidarietà si incontrano in un clima di festa autentica e condivisa. Scopriamo insieme cosa ci attende nella classica Ottobrata del Rione Monti! Leggi anche: — Sai qual è il rione più antico e uno dei luoghi più pittoreschi della città? Roma: la tradizionale Ottobrata del Rione Monti. Dal 10 al 12 ottobre, l’Ottobrata Monticiana invaderà vie e piazze storiche del Rione come Piazza della Suburra, via Leonina, via del Boschetto e Piazza Madonna dei Monti, cuore pulsante dell’evento. 🔗 Leggi su Funweek.it
In questa notizia si parla di: rione - monti
Il palazzo del Marchese del Grillo: simbolo di ricchezza nel rione Monti
L’antica Suburra di Roma: visita guidata e aperitivo nel cuore di Rione Monti
A Roma la 33esima edizione dell’Ottobrata Monticiana, dal 10 al 12 ottobre a Rione Monti
Torna l’Ottobrata Monticiana 2025 a partire dal 10 ottobre Tre giorni di cultura, arte, musica e spettacolo nel cuore più autentico di Roma, il Rione Monti! L’edizione di quest’anno celebra condivisione e inclusione, con eventi, laboratori, mostre e performance - facebook.com Vai su Facebook
Roma, locali chiusi per Gaza anche nell'iperturistico rione Monti - X Vai su X
Rione Monti in festa: tutto quello che non puoi perdere dell'Ottobrata 2025 - Il Rione Monti si accende di musica, arte e tradizione: torna l’Ottobrata 2025 con tre giorni di festa, spettacoli e condivisione. Da msn.com
Roma, ecco Monti reloaded: l’Ottobrata tre giorni di festa fra tradizione ed energia - Nel cuore di Roma, dove il tempo non ha cancellato, ma inciso storie, volti e memorie, torna l’Ottobrata Monticiana, alla sua 33ª edizione, più viva, intensa e inclusiva che ... Da msn.com