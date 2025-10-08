Rione Monti in festa | tutto quello che non puoi perdere dell’Ottobrata 2025

La tradizione dell’autunno romano si accende di luci e musica grazie all’ Ottobrata Monticiana 2025, uno degli eventi più attesi del calendario capitolino. Per tre giorni, il rione più antico di Roma si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove storia, arte, cultura popolare e solidarietà si incontrano in un clima di festa autentica e condivisa. Scopriamo insieme cosa ci attende nella classica Ottobrata del Rione Monti! Leggi anche: — Sai qual è il rione più antico e uno dei luoghi più pittoreschi della città? Roma: la tradizionale Ottobrata del Rione Monti. Dal 10 al 12 ottobre, l’Ottobrata Monticiana invaderà vie e piazze storiche del Rione come Piazza della Suburra, via Leonina, via del Boschetto e Piazza Madonna dei Monti, cuore pulsante dell’evento. 🔗 Leggi su Funweek.it