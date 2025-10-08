Estonia e poi Israele, come un mese fa. La campanella a Coverciano è suonata di martedì, Gattuso ha concesso qualche ora di riposo in più ai 27 azzurri. Nel secondo giro azzurro dopo le vittorie di settembre sembra più a suo agio nel ruolo di Ct: «Pensavo di annoiarmi, che mi mancasse lavorare sul campo tutti i giorni. Invece giro, faccio riunioni, analizziamo i dati. È faticoso, sento la responsabilità e facciamo spendere soldi alla Federazione per vedere i calciatori». La corsa verso il Mondiale dell'Italia si scriverà nei prossimi sette giorni. Il primo posto è poco più di un miraggio, il secondo che significa playoff passerà dalla gara con Israele del 14, tre giorni prima in casa della Norvegia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rino, il ct in "trincea"