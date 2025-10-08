Rinnovo Yildiz Gazzetta continua a esserci ottimismo ma manca l’intesa sulle cifre | due top club restano sullo sfondo La situazione aggiornata

Rinnovo Yildiz. continua a esserci ottimismo ma manca l’intesa: tutti gli aggiornamenti sul futuro del turco. La volontà è reciproca, l’ottimismo resta, ma la firma non è così scontata. La trattativa per il rinnovo del contratto di Kenan Yildiz con la Juventus prosegue, ma a un ritmo “un po’ meno sostenuto del previsto”. Come riportato da Gazzetta.it, manca ancora l’intesa definitiva sulle cifre di un accordo che legherà il talento turco al club fino al 2030. La dirigenza bianconera, sfruttando la sosta per le nazionali, sta portando avanti i dialoghi con l’entourage del giocatore. La Juventus ha messo sul piatto un’offerta importante: un ingaggio (bonus compresi) da top 5 dello spogliatoio, sui livelli di Bremer (5 milioni) e Koopmeiners (4,5), quasi triplicando lo stipendio attuale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Yildiz (Gazzetta), continua a esserci ottimismo ma manca l’intesa sulle cifre: due top club restano sullo sfondo. La situazione aggiornata

In questa notizia si parla di: rinnovo - yildiz

Ultimissime Juve LIVE: incontro nei prossimi giorni per il rinnovo di Yildiz, novità sul futuro di Vlahovic, dall’Inghilterra svelano un nuovo obiettivo dei bianconeri

Rinnovo Yildiz Juve, bianconeri pronti a blindare il turco: dalla scadenza all’ingaggio, tutti i dettagli del nuovo accordo

Yildiz al centro della Juventus, rifiutata l’offerta del Chelsea: la palla passa al rinnovo

Yildiz-Juve, il rinnovo rallenta: distanza sulle cifre, ma resta l'ottimismo - X Vai su X

Tuttosport - L'Arsenal all'Allianz Stadium per Yildiz: il retroscena e le ultime sul rinnovo con la Juventus - facebook.com Vai su Facebook

Yildiz-Juventus, nuovi contatti con il padre per il rinnovo: c'è distanza e l'Arsenal osserva - Yildiz e la Juventus, va ricordato, hanno messo nero su bianco l'ultimo rinnovo contrattuale soltanto lo scorso 16 agosto 2024, quando il club, valorizzando il suo impatto in prima squadra, decise di ... Riporta msn.com

Juve, attenta all’Arsenal per Yildiz. Intanto parla l’agente di Rugani: “Daniele è felice” - La Premier continua a tenere d’occhio il talento turco e l’Arsenal pensa a un clamoroso scambio di mercato. Secondo msn.com