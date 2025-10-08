Rinnovo Dybala situazione in stand by | la Roma attende garanzie
La sfida contro la Fiorentina non ha segnato solamente il ritorno alla vittoria per la Roma dopo la sconfitta in Europa League, ma ha permesso anche a Gasperini di utilizzare nuovamente Paulo Dybala. Dopo l’infortunio muscolare patito contro il Torino, la Joya era stata costretto ai box per le sfide con Lazio, Verona, Nizza e Lille, ma al Franchi si è rivisto in campo, entrando nel corso della ripresa per l’ultima mezz’ora. Gasperini lo ha utilizzato come falso nove – posizione già ricoperta nel primo tempo con il Torino – soprattutto a causa dei problemi alla caviglia di Ferguson. Riguardo l’argentino, continua a tenere banco la possibilità del rinnovo del contratto, che scadrà il prossimo 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: rinnovo - dybala
Roma argentina: no a 35 milioni per Soulé, Dybala vede l’agente per il rinnovo
Roma, Dybala torna in gruppo: nel mirino il Bologna e il rinnovo di contratto
Lady Dybala spaventa la Roma: "Se il Boca chiama...". Poi corregge il tiro. Ma il nodo rinnovo resta
Rinnovo Dybala non all'ordine del giorno: prima serve continuità di partite e fisica #SkySport #Roma #Dybala - X Vai su X
#Dybala e la trattativa per il rinnovo: ecco le volontà di calciatore e club Il punto - facebook.com Vai su Facebook
Rinnovo Dybala non all'ordine del giorno: prima serve continuità di partite e fisica - Al momento il rinnovo di Dybala non è un tema all'ordine del giorno in casa Roma che, anzi, è in fase di attesa. Segnala sport.sky.it
Roma Dybala, futuro in bilico: il rinnovo è sul tavolo, attesa per le prossime mosse - La dirigenza prepara l’incontro con il suo entourage: trattativa in fase iniziale La storia d’amore tra Paulo Dybala e la Roma potrebbe proseg ... Secondo calcionews24.com