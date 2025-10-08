Rinnovo Dybala situazione in stand by | la Roma attende garanzie

La sfida contro la Fiorentina non ha segnato solamente il ritorno alla vittoria per la Roma dopo la sconfitta in Europa League, ma ha permesso anche a Gasperini di utilizzare nuovamente Paulo Dybala. Dopo l’infortunio muscolare patito contro il Torino, la Joya era stata costretto ai box per le sfide con Lazio, Verona, Nizza e Lille, ma al Franchi si è rivisto in campo, entrando nel corso della ripresa per l’ultima mezz’ora. Gasperini lo ha utilizzato come falso nove – posizione già ricoperta nel primo tempo con il Torino – soprattutto a causa dei problemi alla caviglia di Ferguson. Riguardo l’argentino, continua a tenere banco la possibilità del rinnovo del contratto, che scadrà il prossimo 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

