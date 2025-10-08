Rinnoviamo Forlì guarda al futuro del centro sinistra | Bisogna rivolgersi ai moderati e riformisti

“Le ultime esperienze elettorali regionali (con la vittoria del centrodestra nelle Marche e in Calabria, ndr) mostrano con chiarezza che il centrosinistra deve tornare a parlare a chi oggi diserta le urne, perché ha perso fiducia in una politica di ideali e slogan, ma incapace di formulare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it