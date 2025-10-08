Rinasce la basilica di Norcia | Il simbolo della cristianità restituito più solido e sicuro
Perugia, 8 ottobre 2025 – “Riaprire la basilica di san Benedetto - osserva il vescovo Renato Boccardo - è un messaggio di speranza: significa che il terremoto e le macerie bagnate di lacrime, di delusione e di dolore non hanno avuto l’ultima parola e che la vita sta ripartendo”. A nove anni dal crollo e a quattro dall’apertura del cantiere, il 30 e il 31 ottobre la basilica di Norcia riaprirà al culto, spalancando le sue porte ai fedeli di tutto il mondo, in un messaggio di rinascita universale. Ieri al salone d’onore di Palazzo Donini, sono stati illustrati gli appuntamenti in programma per l’evento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
