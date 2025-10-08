Rinasce la basilica di Norcia | Il simbolo della cristianità restituito più solido e sicuro

Lanazione.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perugia, 8 ottobre 2025 – “Riaprire la basilica di san Benedetto - osserva il vescovo Renato Boccardo - è un messaggio di speranza: significa che il terremoto e le macerie bagnate di lacrime, di delusione e di dolore non hanno avuto l’ultima parola e che la vita sta ripartendo”. A nove anni dal crollo e a quattro dall’apertura del cantiere, il 30 e il 31 ottobre la basilica di Norcia riaprirà al culto, spalancando le sue porte ai fedeli di tutto il mondo, in un messaggio di rinascita universale. Ieri al salone d’onore di Palazzo Donini, sono stati illustrati gli appuntamenti in programma per l’evento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

rinasce la basilica di norcia il simbolo della cristianit224 restituito pi249 solido e sicuro

© Lanazione.it - Rinasce la basilica di Norcia: “Il simbolo della cristianità restituito più solido e sicuro”

In questa notizia si parla di: rinasce - basilica

rinasce basilica norcia simboloRinasce la basilica di Norcia: “Il simbolo della cristianità restituito più solido e sicuro” -  La cerimonia è prevista il 31 ottobre con la messa del pomeriggio. Da lanazione.it

La basilica di San Benedetto riapre al culto, Norcia si prepara a giorni di gioia e rinascita - Era il 30 ottobre 2016 quando la basilica di San Benedetto a Norcia crollò dopo l’ennesima, terribile scossa di quella drammatica sequenza sismica che sconvolse l’Italia centrale. Segnala lavoce.it

Cerca Video su questo argomento: Rinasce Basilica Norcia Simbolo