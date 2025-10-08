Rimpasto dopo le Regionali? | Da Fd’I nessuna richiesta
"Noi siamo sulla linea del sindaco Serfilippi di non confondere il piano delle elezioni amministrative con quello delle regionali". Il segretario di Fratelli d’Italia Davide Dini, dopo l’incontro del direttivo di lunedì sera, esprime la soddisfazione per la riconferma del presidente Francesco Acquaroli e per il successo di Fratelli d’Italia, ma non avanza richieste al sindaco di Fano per riequilibrare i rapporti di forza all’interno della giunta. "Se il vicesindaco Loretta Manocchi fosse andata in Regione – chiarisce – sarebbe stata l’occasione per ridiscutere della distribuzione delle deleghe, ma visto che non è successo non c’è motivo di interrompere il lavoro della giunta dopo solo un anno e mezzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
