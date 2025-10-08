Rimini al via il TTG Travel Experience | turismo italiano in crescita e 8 miliardi di investimenti

Ha preso il via a Rimini il Ttg travel experience: la fiera leader in Italia dedicata al turismo e alla sua promozione a livello globale.Fino al 10 ottobre sarà il centro degli incontri tra gli operatori del settore turistico, i buyer internazionali, i media e le istituzioni. Inaugurazione A tagliare il nastro dell’evento, quest’anno intitolato “Awake to a new era”, è stata il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. Ricordando il primo WTTC Global Summit in Italia, ha reso noto che «gli investimenti annunciati a conclusione del vertice, pari a 8 miliardi di euro, sosterranno crescita, occupazione, innovazione e sviluppo infrastrutturale per un settore che contribuisce al 13% del Pil e dei posti di lavoro». 🔗 Leggi su Panorama.it

