Rimini al tappeto a Verona È la terza sconfitta di fila

Niente da fare per la Primavera del Rimini. Alla terza di campionato i biancorossi hanno lasciato tutto sul campo della Virtus Verona (2-0). Di Gallina e Dore i gol che non hanno lasciato scampo alla squadra biancorossa che dopo tre giornate viaggia ancora a quota zero in classifica. Una partenza tutta in salita che, in fin dei conti, si sarebbe potuta facilmente immaginare visti i problemi del settore giovanile riminese. Nella burrasca societaria, infatti, non c’è certamente finita soltanto la prima squadra. A pagarne le conseguenze anche tutto il vivaio del club di Piazzale del Popolo, o quello che ne rimane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

