Rimborso dei danni causati dalle alluvioni del 2023 e del 2024 | è online la piattaforma Indica

Forlitoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È online Indica, la piattaforma per manifestare interesse al rimborso danni causati dalle alluvioni del 2023 e del 2024. Cittadini e imprese che al 2 settembre scorso non avevano ancora presentato domanda di contributo, possono farlo entro il 31 ottobre compilando la propria manifestazione di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rimborso - danni

Protezione civile: in Piemonte la richiesta di rimborso danni da maltempo diventa digitale

Protezione civile: in Piemonte la richiesta di rimborso danni da maltempo diventa digitale

rimborso danni causati alluvioniSiccità e alluvioni in Italia per oltre 20 miliardi di danni - Dal forum Acqua di Legambiente emergono dati allarmanti: 142 episodi di siccità in 10 anni e miliardi di danni. Come scrive quifinanza.it

rimborso danni causati alluvioniEmilia-Romagna, la novità per i rimborsi delle alluvioni: «Ecco la piattaforma Indica per chi non ha ancora fatto richiesta e avrà la precedenza» - Online il nuovo portale, le domande di cittadini e imprese andranno presentate entro il 31 ottobre: «Non escluderemo chi non rispetta la scadenza, ma le loro domande verranno esaminate dopo» ... Da corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Rimborso Danni Causati Alluvioni