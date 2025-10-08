Rimborso dei danni causati dalle alluvioni del 2023 e del 2024 | è online la piattaforma Indica

È online Indica, la piattaforma per manifestare interesse al rimborso danni causati dalle alluvioni del 2023 e del 2024. Cittadini e imprese che al 2 settembre scorso non avevano ancora presentato domanda di contributo, possono farlo entro il 31 ottobre compilando la propria manifestazione di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Protezione civile: in Piemonte la richiesta di rimborso danni da maltempo diventa digitale

Emilia-Romagna, la novità per i rimborsi delle alluvioni: «Ecco la piattaforma Indica per chi non ha ancora fatto richiesta e avrà la precedenza» - Online il nuovo portale, le domande di cittadini e imprese andranno presentate entro il 31 ottobre: «Non escluderemo chi non rispetta la scadenza, ma le loro domande verranno esaminate dopo» ... Da corrieredibologna.corriere.it