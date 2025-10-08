Rigassificatore e polemiche | Meno emissioni e rumori a tutela dell’ambiente

Il rigassificatore di Panigaglia per la prima volta sarà un impianto meno inquinante e meno impattante. Questi risultati concreti in fatto di diminuzione delle emissioni (anche acustiche) sono stati raggiunti solo con la mia amministrazione in Provincia. Prima nessuno aveva mai fatto nulla per forzare la mano all’azienda". Il presidente della Provincia Pierluigi Peracchini prende posizione sul tema del rigassificatore, in risposta al consigliere regionale del Pd Davide Natale che, riportando segnalazioni di residenti, segnalava "rumori al momento dello scarico del gnl", con la richiesta di effettuare verifiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

