Riforma della Champions? No il calcio è di tutti

Gazzetta.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla Spagna rimbalza la voce di incontri su un nuovo progetto di revisione della competizione: la stella polare è il fatturato. Per la gente però conta il merito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

riforma della champions no il calcio 232 di tutti

© Gazzetta.it - Riforma della Champions? No, il calcio è di tutti

In questa notizia si parla di: riforma - champions

riforma champions no calcioSuperchampions: un piano al veleno. Fa discutere il progetto di riforma della maggiore competizione europea - L’operazione è cambiare e ingigantire la competizione europea. Secondo corriere.it

Champions League quasi proibita all'Italia. Napoli, Inter, Juve e Atalanta devono provarci - Dopo 36 stagioni di sola eliminazione diretta, il torneo più prestigioso del calcio inizia oggi la sua 35ª edizione disegnata a gironi, ... Si legge su corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Riforma Champions No Calcio