Rifiuti raccolta ’porta a porta’ in alcune zone

Lanazione.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ iniziato il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta nel centro storico di Arcidosso, nel centro storico di Montelaterone e nelle frazioni di Fornaci, Grappolini e Pino. Il sistema sostituirà progressivamente i cassonetti stradali, che verranno rimossi dalle zone interessate. I cittadini dovranno quindi separare i rifiuti domestici in casa, utilizzando appositi sacchi e mastelli, e seguire il calendario di esposizione per il ritiro a domicilio da parte degli operatori di Sei Toscana. Il Comune di Arcidosso avvisa quindi i residenti che, nei prossimi giorni, se non troveranno più i cassonetti nei punti abituali, non dovranno abbandonare i sacchetti a terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

rifiuti raccolta 8217porta a porta8217 in alcune zone

© Lanazione.it - Rifiuti, raccolta ’porta a porta’ in alcune zone

In questa notizia si parla di: rifiuti - raccolta

Rifiuti, la discarica in alto mare. E la raccolta differenziata continua ad arretrare

Ferragosto 2025 | Raccolta dei rifiuti, cambia il porta a porta: le modifiche nei vari quartieri

Raccolta dei rifiuti: dove sarà estesa la distribuzione di sacchi e tessere

rifiuti raccolta 8217porta porta8217Poggiardo rivoluziona la raccolta dei rifiuti: "Puntiamo a superare il 65% di differenziata" - Superare il 65% di raccolta differenziata, ridurre al minimo i conferimenti in discarica e valorizzare i materiali riciclabili: sono questi gli obiettivi del nuovo servizio di raccolta porta a porta ... leccesette.it scrive

rifiuti raccolta 8217porta porta8217Terranuova, il conferimento dei rifiuti prosegue senza disagi: ampliati orari e servizi. Il nuovo centro di raccolta pronto entro il 2027 - Prosegue senza criticità il conferimento dei rifiuti per i cittadini di Terranuova Bracciolini, dopo la chiusura del centro di raccolta di via del Fiume. valdarnopost.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Rifiuti Raccolta 8217porta Porta8217