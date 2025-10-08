E’ iniziato il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta nel centro storico di Arcidosso, nel centro storico di Montelaterone e nelle frazioni di Fornaci, Grappolini e Pino. Il sistema sostituirà progressivamente i cassonetti stradali, che verranno rimossi dalle zone interessate. I cittadini dovranno quindi separare i rifiuti domestici in casa, utilizzando appositi sacchi e mastelli, e seguire il calendario di esposizione per il ritiro a domicilio da parte degli operatori di Sei Toscana. Il Comune di Arcidosso avvisa quindi i residenti che, nei prossimi giorni, se non troveranno più i cassonetti nei punti abituali, non dovranno abbandonare i sacchetti a terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rifiuti, raccolta ’porta a porta’ in alcune zone