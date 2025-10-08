Rifiuti in strada a Genova ecco il piano dopo il vertice Salis-Amiu | caccia a impianti e depositi

Il vertice tra Salis e Amiu: si cercano aree di stoccaggio in città, anche provvisorie, per le emergenze. Iren al lavoro su un termovalorizzatore per Scarpino. Il no di Avs e M5S agita la maggioranza in Comune. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

rifiuti strada genova pianoRifiuti in strada a Genova, dopo il vertice Salis-Amiu ecco il piano di emergenza: caccia a impianti e depositi a tempo - Il vertice tra Salis e Amiu: si cercano aree di stoccaggio in città, anche provvisorie, per le emergenze. Come scrive ilsecoloxix.it

rifiuti strada genova pianoCaos rifiuti a Genova, consumatori: "Amiu non può più rimanere senza un impianto di fine ciclo" - Le associazioni dei consumatori liguri: "Acquisire subito un partner industriale per realizzarlo, producendo energia e risparmiando sulla Tari" ... Secondo primocanale.it

