Rifiuti e abbandoni? Non è solo inciviltà servizi insufficienti
Civitanovesi che, come Andrea Foglia, si tirano su le maniche e ripuliscono le strade dai rifiuti "un bell’esempio di cittadinanza attiva che dovrebbe essere imitato il più possibile, ma uscendo dal plauso per iniziative come la sua, occorre guardare alle cause che oggi fanno di Civitanova una città in regressione nella raccolta differenziata, tra le ultime in provincia". Giulio Silenzi (Pd), che è stato vicesindaco dal 2012 al 2017, non ci sta a confinare il problema solo alla maleducazione "perché davanti alle basse percentuali e alle immagini di alcune aree discarica lungo le strade ci devono essere assunzioni di responsabilità visto che ogni sindaco che ha preceduto Ciarapica è stato chiamato a risponderne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: rifiuti - abbandoni
Abbandoni di rifiuti. Primo bilancio di Alia. Multe in diminuzione. Ma non in provincia
Scoperti 140 abbandoni di rifiuti in sei mesi nel Barese: "Con il nuovo decreto multe sempre più salate"
In Prefettura l'emergenza rifiuti di Marina di Lesina. Il sindaco: “Scaturita dagli abbandoni"
VIDEO | Abbandoni dei rifiuti: ecco gli ispettori dell'Amia, potranno multare - facebook.com Vai su Facebook
Rifiuti, troppi abbandoni. Rafforzati i controlli - PISTOIAGli ispettori ambientali affiancano alle consuete attività urbane il monitoraggio lungo il torrente Ombrone, corso d’acqua che rappresenta un patrimonio naturalistico e paesaggistico della ... Segnala lanazione.it
Rifiuti, Teknoservice denuncia: «Qui più abbandoni che altrove e nessuno differenzia l’umido» - Differenziata ferma al 43 per cento di giugno (ultimo rilevamento noto) e percentuali di raccolta dell’umido ai minimi storici. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive