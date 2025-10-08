Civitanovesi che, come Andrea Foglia, si tirano su le maniche e ripuliscono le strade dai rifiuti "un bell’esempio di cittadinanza attiva che dovrebbe essere imitato il più possibile, ma uscendo dal plauso per iniziative come la sua, occorre guardare alle cause che oggi fanno di Civitanova una città in regressione nella raccolta differenziata, tra le ultime in provincia". Giulio Silenzi (Pd), che è stato vicesindaco dal 2012 al 2017, non ci sta a confinare il problema solo alla maleducazione "perché davanti alle basse percentuali e alle immagini di alcune aree discarica lungo le strade ci devono essere assunzioni di responsabilità visto che ogni sindaco che ha preceduto Ciarapica è stato chiamato a risponderne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Rifiuti e abbandoni? Non è solo inciviltà, servizi insufficienti"