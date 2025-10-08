Rieti violentata e picchiata con machete nei boschi | arrestato un 22enne

(Adnkronos) – Minacciata, presa a calci e pugni e colpita con l’impugnatura di un machete prima di essere violentata dal suo pusher, un 22enne di origine marocchina. La donna, una 30enne, si era recata in piena notte nei boschi della periferia di Rieti per acquistare sostanze stupefacenti. I fatti risalgono ad aprile scorso. Dopo la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

