Rieti va ad acquistare droga e viene picchiata e violentata | arrestato nordafricano

Tg24.sky.it | 8 ott 2025

 Si era recata di notte in un bosco alla periferia di Rieti per acquistare sostanze stupefacenti dal suo fornitore abituale. Ma l'uomo palesemente ubriaco, l'aveva aggredita violentandola dopo averla minacciata e percossa con calci e pugni e colpi inferti con violenza l'impugnatura di un machete. L'aggressione era avvenuta il 30 aprile e a distanza di 5 mesi la polizia ha arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata dall'uso di armi un 22enne. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Rieti, va ad acquistare droga e viene picchiata e violentata: arrestato nordafricano

