Rieti si incontra con il solito spacciatore lui la picchia e la stupra | fermato un 22enne
Era un tragitto che la donna faceva spesso, quello lungo alcuni sentieri della periferia di Rieti che l’avrebbero guidata ad incontrare il suo solito spacciatore. Questa volta però, arrivata di fronte al giovane, è stata minacciata, picchiata con forza e violentata. A cinque mesi dall’accaduto, è stato fermato un 22enne originario del Marocco: a suo carico pendono le accuse di violenza sessuale aggravata dall’uso di armi. L’aggressione, il pestaggio e lo stupro. I fatti risalgono allo scorso 30 aprile. La donna, che abitualmente acquistava sostanze stupefacenti dal giovane, è stata presa alla sprovvista dall’aggressione. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: rieti - incontra
Prosegue la rassegna “Sabato è Museo. Incontri tra Arte, Storia e Archeologia” voluta dall’assessorato alla cultura del Comune di Rieti e dalla direzione del Museo Civico. Il prossimo appuntamento è in programma oggi, sabato 11 ottobre, alle ore 17 nella sez - facebook.com Vai su Facebook
Due anni dall’attivazione del servizio TOBIA-DAMA per disabilità complesse e cognitivo-relazionali: l’incontro alla ASL di Rieti - X Vai su X
Rieti, si incontra con il solito spacciatore, lui la picchia e la stupra: fermato un 22enne - Il giovane, arrivato nel 2022 in Italia dal Marocco, era «visibilmente ubriaco». Si legge su msn.com
Spaccia droga nei boschi: giovane arrestato - La Stazione Carabinieri di Rieti ha arrestato in flagranza di reato un 23enne cittadino extracomunitario, in Italia senza fissa dimora, ritenuto responsabile del reato di detenzione di ... Segnala ilmessaggero.it