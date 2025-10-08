Rieti si incontra con il solito spacciatore lui la picchia e la stupra | fermato un 22enne

Era un tragitto che la donna faceva spesso, quello lungo alcuni sentieri della periferia di Rieti che l’avrebbero guidata ad incontrare il suo solito spacciatore. Questa volta però, arrivata di fronte al giovane, è stata minacciata, picchiata con forza e violentata. A cinque mesi dall’accaduto, è stato fermato un 22enne originario del Marocco: a suo carico pendono le accuse di violenza sessuale aggravata dall’uso di armi. L’aggressione, il pestaggio e lo stupro. I fatti risalgono allo scorso 30 aprile. La donna, che abitualmente acquistava sostanze stupefacenti dal giovane, è stata presa alla sprovvista dall’aggressione. 🔗 Leggi su Open.online