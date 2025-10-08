Rieti donna denuncia violenza sessuale e aggressione | colpita con il manico di un machete calci e pugni
La donna sarebbe stata aggredita lo scorso 30 aprile. Oggi un uomo di 22 anni è stato fermato e trasferito in carcere dopo che la donna lo ha indicato tramite riconoscimento fotografico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
