Rieti donna denuncia violenza sessuale e aggressione | colpita con il manico di un machete calci e pugni

La donna sarebbe stata aggredita lo scorso 30 aprile. Oggi un uomo di 22 anni è stato fermato e trasferito in carcere dopo che la donna lo ha indicato tramite riconoscimento fotografico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

rieti donna denuncia violenza sessuale e aggressione colpita con il manico di un machete calci e pugni

© Ildifforme.it - Rieti, donna denuncia violenza sessuale e aggressione: colpita con il manico di un machete, calci e pugni

