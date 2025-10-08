Ridotta di 11 anni la pena al boss Gennaro Morgillo | presto potrebbe lasciare il carcere

Tempo di lettura: 2 minuti Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ridotto di ben 11 anni la pena inflitta a Gennaro Morgillo, 40 anni, considerato uno dei riferimenti criminali tra la Valle Caudina e la Valle di Suessola. Accogliendo le tesi difensive dell’avvocato Vittorio Fucci, il collegio giudicante ha riconosciuto l’istituto della continuazione tra i vari reati contestati al boss, rideterminando la pena complessiva da 24 anni a 13 anni e 10 mesi di reclusione. Morgillo, originario di San Felice a Cancello, si trova in carcere dal 2020. Le sue condanne, divenute definitive negli anni, riguardano in particolare la direzione di un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti tra le province di Napoli, Caserta e Benevento, con una base operativa proprio tra la Valle di Suessola e la Valle Caudina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ridotta di 11 anni la pena al boss Gennaro Morgillo: presto potrebbe lasciare il carcere

In questa notizia si parla di: ridotta - anni

Omicidio Cerciello Rega, ridotta la pena a Gabriele Natale Hjorth: condanna definitiva a 10 anni e 11 mesi. Tutti i passaggi chiave del percorso giudiziario

Omicidio Martina Scialdone, ridotta a 24 anni in appello la pena all'ex

Uccise l’ex a colpi di pistola, ridotta la pena in appello a 24 anni. La madre di Martina Scialdone: “Delusa”

Per la ragazza, 16 anni, è stato sospeso il coma farmacologico, ma la sua prognosi resta riservata. Antonia Ocone è stata ridotta in fin di vita dal padre Salvaore, che ha ucciso la moglie e l’altro figlio - facebook.com Vai su Facebook

Due anni dal 7 ottobre 2023 La strage nella Striscia, ridotta a un ammasso di macerie, continua I negoziati per la “pace” si fanno sulla testa dei palestinesi Ma la complicità dei governi occidentali non riesce più a fermare l’indignazione e la solidarietà L’apertur - X Vai su X

Carabiniere ucciso, pena ridotta (per la terza volta) a Hjorth: 10 anni e 11 mesi - Ridotta a 10 anni e 11 mesi e 25 giorni la condanna per Gabriele Natale Hjorth, per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate a Roma nel luglio del 2019. Lo riporta unionesarda.it

Pena ridotta all'omicida di Mario Cerciello Rega. Gasparri: "Magistratura si ricopre di vergogna" - È stata ridotta a 10 anni, 11 mesi e 25 giorni la condanna per Gabriele Natale Hjorth, l’assassino del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, accoltellato nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 a ... Da ilgiornale.it