Ricoveri non necessari per assistere i familiari processo per truffa e falso
Ricoveri non necessari per assistere i propri familiari: una decina di persone dovranno difendere in un processo. Lo ha deciso il Gup di Vallo della Lucania, che ha rinviato a giudizio professionisti - come medici e tecnici di una clinica di Agropoli - e privati cittadini, al termine della fase. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: ricoveri - necessari
Il ricovero si è reso necessario “per l’insorgere di un’infezione severa” - facebook.com Vai su Facebook