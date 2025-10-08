Ricoverati in reparti diversi dopo 70 anni di vita insieme i coniugi ultranovantenni tornano a tenersi per mano
Prato, 8 ottobre 2025 – “Vorremmo stare ancora insieme, per favore”. Settant’anni di vita insieme, condividendo ogni giorno, ogni gesto, ogni sguardo. Anche un ricovero in ospedale non ha potuto interrompere il legame profondo che unisce Alberto e Franca, due coniugi ultranovantenni che nei giorni scorsi hanno commosso il personale dell’ospedale Santo Stefano di Prato con la loro storia di affetto e tenerezza. Ricoverati in reparti diversi, lei in Geriatria e lui in Ortopedia 3°settore, i due coniugi hanno espresso il desiderio di potersi rivedere e sostenere a vicenda. Il personale sanitario, con grande disponibilità e sensibilità, ha accolto la richiesta organizzando un incontro e accompagnando la signora Franca dal marito. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: ricoverati - reparti
