ricordati domani in scena la compagnia la storia

Arezzo, 8 ottobre 2025 – Un nuovo appuntamento al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro – diretto dalla compagnia CapoTraveKilowatt – con le prove aperte al pubblico al termine del periodo di residenza creativa. In programma, venerdì 10 ottobre, alle 21.00, Ricordati domani, lavoro della compagnia La storia, scritto da Paola Francesca Iozzi, con Massimo Boncompagni diretto da Gilda Foni e dalla stessa autrice. Ricordati domani è un monologo intimo e struggente sul tema della memoria, dei ricordi, ma soprattutto sull’amore. Lo spettacolo racconta la storia di Dante nel giorno in cui dovrebbe dire addio ad Anna, sua moglie, malata di Alzheimer da dieci anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

