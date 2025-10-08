Ricordati domani in scena a Sansepolcro

Arezzonotizie.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo appuntamento al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro – diretto dalla compagnia CapoTraveKilowatt – con le prove aperte al pubblico al termine del periodo di residenza creativa. In programma, venerdì 10 ottobre, alle 21, Ricordati domani, lavoro della compagnia La storia, scritto da. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ricordati - domani

Ricordati domani, in scena la compagnia La storia

ricordati domani scena sansepolcroRicordati domani, in scena la compagnia La storia - Un nuovo appuntamento al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro – diretto dalla compagnia CapoTrave/Kilowatt venerdì 10 ottobre ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Ricordati Domani Scena Sansepolcro