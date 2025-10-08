Ricordando Michele Manzotti | un premio nazionale per i giovani giornalisti musicali
Firenze, 8 ottobre 2025 – Aperto il bando per il premio nazionale di giornalismo musicale intitolato a Michele Manzotti, rivolto a giovani redattori operanti nel settore musicale, che vuole ricordare attraverso la promozione del lavoro giornalistico, la figura e le qualità umane e professionali del giornalista e musicologo fiorentino. L’obiettivo è quello di riconoscere l’attività di giovani giornalistie musicali di testate giornalistiche di carta stampata, telematiche, radio e televisione. Il bando per l’assegnazione del Premio Giornalistico 2025 “Michele Manzotti”, è promosso da Ordine dei Giornalisti della Toscana, Fondazione Ordine dei Giornalisti della Toscana, quotidiano “La Nazione” e Controradio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
