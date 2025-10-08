Richiesta inviata in mattinata: il Napoli modifica la lista UEFA Mossa a sorpresa di Conte"> Una scelta del tutto inaspettata quella attuata da Antonio Conte: il tecnico azzurro ha modificato la lista UEFA. Antonio Conte è pronto a rivoluzionare la lista UEFA per evitare che il proprio gruppo non abbia al suo interno dei veri e propri leader in grado di spostare gli equilibri. E proprio nelle ultime ore l’allenatore del Napoli avrebbe messo in atto una mossa strategica in vista della ripresa della Champions. Il prossimo impegno del Napoli nell’ex Coppa dei Campioni sarà in Olanda contro il PSV e già contro la compagine di Eindhoven, il tecnico salentino, potrebbe aggiungere una freccia importante al proprio arco visto il cambiamento attuato nella lista presentata alla UEFA. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

