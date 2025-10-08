Conad richiama i filetti di alici Sapori e Dintorni per istamina superiore ai limiti. Quali sono lotto, scadenza e cosa fare in caso di acquisto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it - Richiamo di filetti di alici dai supermercati Conad per istamina oltre i limiti di legge, il lotto ritirato