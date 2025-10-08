Ricerca innovazione e formazione | tre nuovi bandi per le imprese siciliane da 160 milioni

Sono stati pubblicati sullo sportello telematico degli incentivi della Regione Siciliana tre nuovi avvisi del Programma Fesr 2021-2027, destinati alle imprese che investono in ricerca, innovazione e formazione. A disposizione complessivamente oltre 160 milioni di euro.“L’obiettivo è chiaro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

