Ricerca Google cambia in Italia | AI Mode porta dialogo voce e immagini

Sbircialanotizia.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AI Mode arriva in Italia e ridisegna la Ricerca Google in chiave conversazionale e multimodale, con risposte più pertinenti e la possibilità di interagire con testo, voce e immagini. Un rilascio che estende la copertura a oltre 200 aree geografiche e introduce una scheda dedicata nella pagina dei risultati e nell’app per Android e iOS. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

ricerca google cambia italiaGoogle AI Mode sbarca in Italia: La ricerca si trasforma, ecco cosa cambia - Un upgrade che eleva la ricerca a strumento di analisi avanzata, gestendo le richieste più complesse e multiling ... Scrive milanofinanza.it

ricerca google cambia italiaGoogle lancia AI Mode in Italia: «Così l’intelligenza artificiale cambia le ricerche sul web» - Nick Fox, senior VP per la Search: «Risposte a domande sempre più complesse. Riporta msn.com

