Ribelli per amore il contributo dei partigiani cattolici alla Liberazione

Fino agli anni '90 se ne è parlato poco ma furono tanti i giovani cattolici che, dopo il radiomessaggio di papa Pio XII del Natale 1943, presero parte attiva alla Resistenza e si unirono a comunisti, socialisti, liberali, azionisti e monarchici, per combattere l'occupante nazista e il suo alleato.

Alla "Zaccagnini" serata sui partigiani cattolici - Il titolo della serata è tratto da una massima di Benigno Zaccagnini: «In vita mia non ho mai odiato nessuno, nemmeno tra quanti ho combattuto nella Resistenza, alla quale avevo aderito non per odio ...