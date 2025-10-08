Riarmo | il Governo tedesco coccola Rheinmetall e la concorrenza protesta
Rheinmetall viene favorita eccessivamente dal governo tedesco nel piano di riarmo? Secondo un’azienda australiana che mira a inserirsi nei grandi progetti industriali di Berlino, sì. Andreas Schwer, amministratore delegato di Electro Optic Systems, azienda della difesa australiana che prevede un fatturato di circa 120 milioni di dollari per il 2025, ha contestato l’assegnazione diretta da parte dell’esecutivo di Berlino di un appalto per la realizzazione di un laser da destinare alle navi della marina militare di Berlino. Valore dell’affare: 390 milioni di euro. Un piccolo tassello di un piano di riarmo che porterà Berlino, nella previsione del governo di Friedrich Merz, a spendere 355 miliardi di euro dal 2026 al 2041, con circa 83 miliardi di euro di appalti che sarebbero già stati più o meno definiti. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: riarmo - governo
Crosetto: “Ha ragione Macron: i valori si difendono con la forza. La Lega? Sul riarmo segua il governo”
La grande contraddizione del governo tedesco: i piani per contrastare la crisi climatica smentiti (e superati) da quelli sul riarmo
Corsa al riarmo: dagli Eurofighter ai sottomarini alle fregate. In tre anni il governo ha approvato acquisti per oltre 42 miliardi di euro
La barca del Governo assediata dall'equipaggio di terra ? Il genocidio arricchisce il governo, che per il riarmo taglia i servizi agli italiani Roma, 4 ottobre 2025 – Questa mattina intorno alle 10 Alina, Beatrice e Serena al quindicesimo giorno di sciopero dell - facebook.com Vai su Facebook
Convergenza e coalizione per battere il governo del riarmo: la lezione che abbiamo imparato - X Vai su X
Il problema del riarmo tedesco - Il piano di riarmo tedesco è stata la novità geopolitica di primo piano del cancellierato di Merz. Riporta video.corriere.it
Riarmo Ue, l’irritazione della Germania contro il “no” di Pier Silvio Berlusconi - Quelle parole, pronunciate il 9 luglio da Milano alla presentazione dei palinsesti Mediaset, non sono passate inosservate. Come scrive ilfattoquotidiano.it