Riaperto nella nuova veste Polis l' ufficio postale di Villa Celiera

Sede dell'ufficio postale di Villa Celiera rinnovata e con nuovi servizi per la clientela come la possibilità di presentare la richiesta di prima emissione o di rinnovo del passaporto, i certificati Inps, gli atti di volontaria giurisdizione, i certificati anagrafici e di stato civile Pescara. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Riaperto con nuova gestione il RifugioCrosta del #caigallarate !!! Angelo vi aspetta tutti i giorni fino all'8 settembre ? - facebook.com Vai su Facebook

Castiglione Falletto, rinnovato l’ufficio postale dopo gli interventi Polis - Disponibili nella nuova sede i certificati previdenziali (cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”) ... Riporta msn.com

Ha riaperto oggi secondo la tipologia “Polis” l’ufficio postale di Bibbiena Stazione - Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto ... Secondo lanazione.it