Riaperta e percorribile dai cittadini la ciclopedonale di via Indipendenza
Ciclopedonale di via Indipendenza, da oggi di nuovo riaperta e percorribile dai cittadini. “Dopo più di due anni, finalmente il perimetro del cantiere arretra liberando un passaggio fondamentale per collegare questa zona al centro della città – spiegano la Sindaca Franca Foronchi e l’Assessore ai. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: riaperta - percorribile
Lavori conclusi in anticipo sulla statale 456 Var, Variante di Nizza Monferrato (AT). Sostituito in sicurezza il dispositivo SOV a 50 m d’altezza sul ponte strallato del torrente Belbo. Strada riaperta e oggi regolarmente percorribile. #Anas #Sicurezza #Infrastr - X Vai su X
PALME IN SICUREZZA, RIAPERTA AL TRAFFICO LA VIA EUROPA Muravera, 28 febbraio 2025 - Muravera ritrova via Europa che dalle 14 di oggi è di nuovo pienamente percorribile dopo l’intervento di una ditta specializzata che ha messo in sicurezza le p - facebook.com Vai su Facebook
Cattolica, via Indipendenza: la ciclopedonale torna percorribile - A Cattolica, la ciclopedonale di via Indipendenza, da oggi, mercoledì 8 ottobre, di nuovo riaperta e percorribile dai cittadini. Si legge su chiamamicitta.it
Cattolica, il cantiere avanza e la ciclopedonale di via Indipendenza riapre - "Dopo più di due anni, finalmente il perimetro del cantiere arretra liberando un passaggio fondamentale", le parole della sindaca ... Segnala altarimini.it