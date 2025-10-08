Riad nuovo epicentro dell’intrattenimento anche con Sinner

Il 10 ottobre sarà inaugurata la Riad Season 2025-2026. Un’agenda di sei mesi, fino a marzo 2026, in cui la città saudita si trasformerà, ancora una volta, in una destinazione internazionale per turisti di tutto il mondo. Come si legge sul sito ufficiale dell’evento, la stagione “promette nuove sorprese, spettacoli più grandiosi, aree immersive e momenti culturali unici che ridefiniranno il concetto di mega-festival”. Per la prima volta l’appuntamento ospiterà il Royal Rumble della WWE, uno dei quattro principali eventi annuali con un incontro speciale di wrestler, e anche 15 campionati di box, tennis, snooker e Power Slap (combattimento a schiaffi). 🔗 Leggi su Formiche.net

