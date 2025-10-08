Rho Fiera accelera per Milano-Cortina | sopralluogo del ministro Abodi
A pochi mesi dall’avvio dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026, il quartiere fieristico di Rho mostra il suo nuovo volto: spazi rimodellati, soluzioni temporanee di alto livello e una visione energetica che guarda lontano. La visita del Ministro Andrea Abodi ha acceso i riflettori su un cantiere che ridisegna tempi e ambizioni della città. Un sopralluogo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Milano-Cortina, Abodi in visita al quartiere fieristico di Rho - A 121 giorni dall'inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea ... Da iltempo.it
Olimpiadi, Abodi in cantieri Fiera Milano: realizziamo un’impresa - (askanews) – A quattro mesi dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, ha visitato i cantieri per la realizzazione degli impi ... Si legge su askanews.it