Revisione degli organici ATA dal 2026 27 | operatori scolastici nelle scuole con più alunni aggiunte per disabilità e tempo pieno I nuovi criteri

A partire dall’anno scolastico 20262027 entreranno in vigore i nuovi criteri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA. Le nuove regole aggiornano i parametri stabiliti nel 2016 e recepiscono le novità introdotte dal contratto collettivo nazionale del 2024, in particolare l’istituzione della figura dell’operatore scolastico e del funzionario di elevata qualificazione (EQ). L'articolo Revisione degli organici ATA dal 202627: operatori scolastici nelle scuole con più alunni, aggiunte per disabilità e tempo pieno. I nuovi criteri . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Si è concluso l'incontro tra sindacati e Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla revisione degli organici ATA, che entrerà in vigore a partire dall'anno scolastico 2026/2027. Come previsto dalla Legge di Bilancio 2025, è confermato il taglio

