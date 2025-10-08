Revisione auto 2025 la guida | obblighi costi e multe per chi non è in regola

Quest'anno sono chiamate alla revisione le auto immatricolate nel 2021 o revisionate per l'ultima volta nel 2023. Ecco quanto costa, dove farla e cosa rischia chi la dimentica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Revisione auto 2025, la guida: obblighi, costi e multe per chi non è in regola

In questa notizia si parla di: revisione - auto

Vacanze 2025 in auto: cosa si rischia con gomme lisce o revisione scaduta

Strade e sicurezza, sempre più auto senza revisione: il caso di GIano dell'Umbria Colpa della crisi

Sempre più auto senza revisione: il caso di Giano dell'Umbria

Revisione auto: sai quando scade? Controlla online o sul libretto e evita multe fino a 7.993 €! Spia motore accesa = revisione bocciata. #RevisioneAuto #SicurezzaStradale #CodiceDellaStrada - X Vai su X

La revisione della tua auto o moto scade a OTTOBRE? Sei nel posto giusto! Auto 3 è Centro Revisioni Auto, Moto e Scooter a #firenze e #calenzano Prenota online anche dal tuo smartphone https://www.auto3firenze.it/prenota-servizio-officina Devi es - facebook.com Vai su Facebook

Revisione auto 2025, la guida: obblighi, costi e multe per chi non è in regola - Quest'anno sono chiamate alla revisione le auto immatricolate nel 2021 o revisionate per l'ultima volta nel 2023. Lo riporta msn.com

UFFICIALE REVISIONE AUTO, si passa a una volta all’anno: “Vanno controllate più spesso” | Scatta l’obbligo - Alcuni conducenti dovranno ufficialmente passare alla revisione attuale: perché questa variazione e quando scatta l’obbligo. mobilitasostenibile.it scrive