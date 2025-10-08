Restyling alla copertura della Domus del Chirurgo si potenzia l’intervento di manutenzione

Si amplia l’intervento destinato a migliorare la fruibilità e la tutela della Domus del Chirurgo. La giunta comunale nell’ultima seduta ha approvato l’aggiornamento del documento di indirizzo alla progettazione per la manutenzione straordinaria della copertura del prezioso sito archeologico di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Domus del Chirurgo, nuovi lavori per proteggere i mosaici di piazza Ferrari - La giunta comunale approva un investimento di 115mila euro per la manutenzione straordinaria della copertura del prezioso sito archeologico ... Lo riporta altarimini.it

Infiltrazioni alla Domus del chirurgo. Nuove cure per la Pompei riminese: "Presto sistemeremo il tetto" - Va sistemato il tetto della Domus del chirurgo, perché i problemi di infiltrazioni d’acqua (sui quali si era intervenuti già in passato) ancora ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

