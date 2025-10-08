Montagne, Residenze Sabaude, eventi e turismo sostenibile sono i protagonisti dell’offerta turistica con cui il Piemonte si presenta alla 62ª edizione del TTG Travel Experience di Rimini, appuntamento di riferimento per il turismo internazionale in Italia. Il tema “AWAKE” invita a una nuova consapevolezza del viaggio: il Piemonte risponde con una proposta fondata su identità, innovazione e . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Residenze reali, laghi, montagna e Langhe: il Piemonte turistico si presenta al TTG di Rimini