Lo swing di Carlos Alcaraz: numero uno anche sul campo da golf tgcom24.mediaset.it
ADE 2025, House Stars accende Amsterdam: Extradate il 24 ottobre sbircialanotizia.it
Al via i lavori per la realizzazione del collettore fognario Neri-Castelnuovo lanazione.it
Milan la più ‘saccheggiata’ dalle nazionali: ecco chi è rimasto con Allegri pianetamilan.it
Velo integrale vietato nei luoghi pubblici e stretta sui finanziamenti alle moschee: cosa prevede la proposta ... quotidiano.net
Inter, infortunio Thuram: cambiano i tempi di recupero rompipallone.it
Cibo scaduto e in cattivo stato: sequestrati 40 chili in un negozio nel Casertano
Blitz della Polizia di Stato in un negozio di alimentari a San Felice a Cancello: gli agenti hanno ... ► fanpage.it
Caos alla Rems di San Nicola Baronia: dopo l’omicidio, l'aggressore distrugge la struttura e finisce in ospedale
Dopo la morte del paziente sessantenne, avvenuta all’ospedale “Moscati” di Avellino a seguito di u... ► avellinotoday.it
Sempre più stranieri nel mondo del lavoro veneziano, generano il 12% del Pil
Il lavoro veneziano è sempre più a trazione estera, con in testa bengalesi e cinesi. Dal 2008 al 2... ► veneziatoday.it
Apre la prima scuola gratuita in Italia per imparare a costruire startup con l’IA
AI Startup School fornirà gratuitamente agli studenti gli strumenti necessari per fare startup in I... ► repubblica.it
Sky: “Confronto vivace tra Allegri e Leao”. Nessun litigio: ecco i dettagli
Continua a fare parlare di sé la partita tra la Juventus e il Milan. Sky Sport parla del confronto n... ► pianetamilan.it
Roma, parla Dan Friedkin: “Gasperini incredibile”. Poi su Milan Como in Australia
Il presidente giallorosso ha parlato dall’assemblea EFC del momento della squadra tessendo le lodi ... ► calciomercato.it
Belve, Isabella Rossellini ospite: Francesca Fagnani conquista anche la diva internazionale
La nuova stagione di Belve si preannuncia a dir poco imperdibile. Il programma è ormai diventato un... ► dilei.it
Costez Franciacorta, 10 12 ottobre: weekend tra ritmo, moda e sapori
Tre giorni per ritrovare il gusto di ballare, bere bene e circondarsi di stile: all’Hotel Costez Fr... ► sbircialanotizia.it
Scontri a Bologna 7 ottobre, l’ira della Cgil: “Così danneggiano tutto il movimento”
Bologna, 8 ottobre 2025 – La Cgil di Bologna prende le distanze dagli scontri andati in scena ieri... ► ilrestodelcarlino.it
Ravenna, in Consiglio comunale respinta la mozione sulla gestione dell’ex centro sociale Spartaco
Nella seduta di ieri, martedì 7 ottobre, il Consiglio comunale ha respinto la mozione "Gestione e ... ► ravennatoday.it
Droga e inseguimento notturno, arrestati due giovani
Tarantini Time QuotidianoNel corso del weekend, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile de... ► tarantinitime.it
Incidente vicino alla scuola, tre giovani feriti
Tre giovani sono rimasti feriti in via Ricca a Marassi in uno scontro, che ha visto coinvolti più ... ► genovatoday.it
Al via UniPi Orienta 2025: attesi in migliaia in città, adesioni ancora aperte
Pronto al via UniPi-Orienta 2025, l'evento che l'Università di Pisa dedica all'orientamento delle ... ► pisatoday.it
Caporalato in Tod's, chiesto il commissariamento della società: mancato controllo sulla filiera produttiva
La procura di Milano ha chiesto l'amministrazione giudiziaria per Tod's spa, il brand di lusso del... ► milanotoday.it
Recuperati mezzi rubati dal valore di 300mila euro a Cornaredo, polizia smaschera gps "fantasma"
Polizia di Rho e Cornaredo recuperano mezzi rubati per 300mila euro grazie al GPS, nonostante il ten... ► virgilio.it
Mons. Viganò: ‘ossessione immigrazionismo e meticciato, Prevost come Bergoglio’
''Questo asservimento della Chiesa Cattolica al piano criminale del Great Reset e dell’Agenda 2030 v... ► imolaoggi.it
Quale futuro per la Spiaggia dei Bambini di Voltri: l'estate più difficile, tra sfide e speranze
Si è chiusa una stagione difficile per la Spiaggia dei Bambini di Voltri che in estate ospita fami... ► genovatoday.it
Von der Leyen parla di "Piano di pace" ma prepara il conflitto: "Russia ci sta facendo guerra ibrida, serve strategia paneuropea precisa" VIDEO
La Presidente della Commissione Ue torna a parlare della presunta "minaccia" russa annunciando all... ► ilgiornaleditalia.it
Napoli capitale nazionale dei motori: domenica 12 ottobre supercar sul Lungomare
Tempo di lettura: 2 minutiNapoli sì conferma capitale italiana dei motori, e dopo il successo dell... ► anteprima24.it
Prime Day di ottobre, tutti i mouse, i monitor e gli accessori tech della Festa delle offerte Prime
Il meglio degli sconti di Amazon per dare una marcia in più alla tua postazione di gioco e di lavoro... ► wired.it
Conferenza alla scoperta delle "Principesse italiche" all'auditorium Cianfarani di Chieti
La sezione di Chieti, per celebrare l'evento conclusivo delle manifestazioni per il 70esimo di fon... ► chietitoday.it
Si sente male davanti al seggio elettorale, portato in Ospedale: come sta adesso
Un increscioso episodio ha scosso il mondo politico e la situazione ha preoccupato tutti i cittadin... ► temporeale.info
Arrivano tre nuovi agenti di polizia penitenziaria nel super carcere di Lanciano, nuovi ingressi anche a Pescara e Teramo
Arrivano 44 nuovi agenti di polizia penitenziaria nelle carceri abruzzesi, al termine del 185esimo... ► chietitoday.it
'Chagall, testimone del suo tempo', a Palazzo Diamanti uno dei più importanti maestri del Novecento
Da sabato 11 ottobre e fino a domenica 8 febbraio 2026, a Palazzo dei Diamanti arriva Marc Chagall... ► ferraratoday.it
Una strada o una piazza intitolata al cardinal Tonini, arriva il 'sì' del Consiglio comunale
Nella seduta di martedì 7 ottobre il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’ordine del gi... ► ravennatoday.it
Unicredit, 8,1 mln per l’espansione green ad Acerra di “Le delizie del Sud”
Ad Acerra prende forma il nuovo stabilimento di Le Delizie del Sud, grazie a un finanziamento Futur... ► ildenaro.it
“Mi sento in colpa per chi è cresciuto con i miei video. In direct si liberano dei pesi con me e io me ne faccio carico”: Awed a teatro con “Esperienze D.M.”
Rompere la quarta parete e rendere il pubblico protagonista, commentando con ironia le storie più s... ► ilfattoquotidiano.it
Conor McGregor squalificato per 18 mesi dalla UFC: come farà a combattere alla Casa Bianca
La UFC ha squalificato McGregor per 18 mesi per non aver rispettato le norme dei controlli antidopi... ► fanpage.it
S.Francesco,Colle:aspetti critici legge
13.45 Il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge sulla Festa nazionale di San... ► televideo.rai.it
“Perché è indagato”. Garlasco, la decisione sull’avvocato di Sempio: i motivi
Si apre un nuovo capitolo nell’intricato universo giudiziario legato al delitto di Garlasco. A fini... ► caffeinamagazine.it
Il Templum Cafè di Chieti cerca personale con esperienza nel settore bar e caffetteria
Templum Cafè, noto locale in via Marco Vezio Marcello, nel centro di Chieti, seleziona personale q... ► chietitoday.it
Gli italiani si fidano sempre meno dei politici: cala anche il Quirinale
La fiducia non è una variabile economica, ma può dire molto sullo stato di salute di un Paese. Nel ... ► quifinanza.it
Non era una leggenda: le statue dell’Isola di Pasqua “camminavano” davvero e la scienza ora lo prova
Per decenni, il mistero di come gli antichi abitanti di Rapa Nui abbiano potuto spostare le gigante... ► cultweb.it
Ucciso con una freccia mentre festeggia per strada con un amico la nascita del figlio a Genova, 21 anni per l'arciere in appello bis
La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha ridotto di due anni la pena e ha condannato a 21 anni di ca... ► gazzettadelsud.it
Un Posto al Sole, Anticipazioni Dal 13 Al 17 Ottobre 2025: Chi Sceglierà Rosa?
Un Posto al Sole, Anticipazioni Dal 13 Al 17 Ottobre 2025: Ferri in carcere affronta nuove sfide, ... ► uominiedonnenews.it
Juventus, in arrivo il nuovo ds: contatti avanzati con Ottolini
Juventus, in arrivo il nuovo ds: contatti avanzati con Ottolini. L’accordo tra il dirigente e il cl... ► calcionews24.com
Vintage in vigna tra i vigneti di Ramandolo
Domenica 12 Ottobre, dalle 10:00 al tramonto torna la magia di Viñage, Vigna in Vintage, un evento... ► udinetoday.it
“Eccoli qua”. Giulia De Lellis e Tony Effe, la foto dopo la notizia del parto
Da giorni l’attenzione dei fan e dei curiosi è tutta rivolta verso una sola domanda: Giulia De Lell... ► caffeinamagazine.it
Patto per il Nord: "Chiudere immediatamente il centro di accoglienza di Colorina"
Dura condanna di Patto per il Nord dopo l’aggressione avvenuta lunedì notte a Sondrio: una donna d... ► sondriotoday.it
La tragedia del Vajont nella nuova stagione di Una giornata particolare: Mauro Corona la ricorderà con Aldo Cazzullo
Una giornata particolare sta per iniziare una nuova stagione. Aldo Cazzullo, da mercoledì 15 ottob... ► pordenonetoday.it
Cosa sono e a cosa servono le strutture metallo organiche premiate col Nobel per la Chimica 2025
Il premio Nobel per la Chimica 2025 è stato assegnato agli scienziati che hanno ideato e perfeziona... ► fanpage.it
Indennizzo commercianti Inps, nuovi pagamenti in arrivo: requisiti e importo
L’indennizzo mensile per commercianti, noto anche come rottamazione delle licenze, torna finalmente... ► quifinanza.it
La Nazionale di calcio di Miss Mamma Italiana nel carcere di Rebibbia, in campo anche una cesenaticense
Nella giornata di lunedì 6 ottobre, nella struttura sportiva dell’istituto di pena femminile di Re... ► cesenatoday.it
Io sono Rosa Ricci, anteprima a Napoli con Maria Esposito
Martedì 28 ottobre, al The Space Cinema Napoli, arriva l’anteprima di Io Sono Rosa Ricci, il nuovo ... ► sbircialanotizia.it
Soccio, Dell'Erba e Potenza: il misunderstanding in salsa apricenese che ha rischiato di far saltare il banco
Martedì 7 ottobre la solidità dell’amministrazione comunale guidata da Antonio Potenza è stata mes... ► foggiatoday.it
De Siervo, AD Lega Serie A: “Il campionato resta a 20 squadre e non scende a 18 perché…”
De Siervo. A margine dell’assemblea di Lega tenutasi all’Olimpico di Roma, l’Amministratore Delegat... ► ilnerazzurro.it
La sua “nonna” umana cade durante la passeggiata notturna, il cane Eeyore guida i soccorsi da lei: il video della Polizia
In Florida, un cane di nome Eeyore ha guidato la Polizia fino alla sua compagna umana, una donna di... ► fanpage.it
Google prova a migliorare lo strumento di correzione automatica di Gboard
La tastiera Gboard riceve un piccolo miglioramento con cui Google prova a sistemare il funzionamen... ► tuttoandroid.net
Acetone riaccende l’ADE: il 24 ottobre notte funky ad Amsterdam
Autunno 2025: Acetone torna all’ADE – Amsterdam con un party che promette vibrazioni potenti e un r... ► sbircialanotizia.it
Per i supermissili l’Ue rischia i soldi e la vita
Trump: «Ho quasi deciso sui Tomahawk». Per darli a Kiev, però, dovrebbero prima comprarli gli europ... ► laverita.info
Minaccia di suicidarsi: all'arrivo dei soccorsi aggredisce gli operatori del 118
Nuova aggressione ai danni del personale del 118. Questa mattina, come riporta Nessuno Tocchi Ippo... ► napolitoday.it
Servizi straordinari della Polizia di Stato: tre arresti e numerose denunce
Tarantini Time QuotidianoContinuano i servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato in... ► tarantinitime.it
Dopo la reunion agli Emmy, Lauren Graham e Alexis Bledel non escludono la possibilità di tornare nei panni di Lorelai e Rory Gilmore: forse per un film natalizio
Sono passati venticinque anni dal debutto di Una mamma per amica, eppure sembra ieri che Lorelai e ... ► iodonna.it
Donna truffata per 63mila euro a Ragusa, tutto è iniziato con un sms: come funziona il raggiro
Carabinieri di Ragusa recuperano 63.000 euro sottratti a una pensionata con una truffa telefonica. I... ► virgilio.it
Napoli, scuola nega l’iscrizione a un bambino disabile: «Non possiamo gestirlo in aula»
Dopo tre anni trascorsi serenamente tra banchi, lezioni e compagni di classe, un bambino disabile d... ► teleclubitalia.it
Benessere al lavoro, promesse alte ma coinvolgimento a metà
Un benessere aziendale che promette tanto ma convince a metà: è questo il quadro che emerge dal GEB... ► sbircialanotizia.it
Sesto San Giovanni, 71enne si lancia dal sesto piano durante lo sfratto e muore. Lasciato un biglietto di addio
Il gesto, improvviso, è avvenuto poco dopo le 9 del mattino, mentre all'ingresso del palazzo in c... ► milano.corriere.it
Conclusa la 35^ edizione di Romics: grandi maestri, mostre straordinarie e un universo di emozioni tra fumetto, cinema e musica
La 35^ edizione di Romics – Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, appena... ► nerdpool.it