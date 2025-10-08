Renoir Picasso Signac | capolavori all’asta per salvare le periferie

Repubblica.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 ottobre nella sede della Casa d’aste Arcadia ben 38 grandi opere saranno vendute dalla Fondazione Charlemagne per sostenere il progetto del Comune di Roma. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Renoir, Picasso, Signac: capolavori all'asta per salvare le periferie

