Un palco a cielo aperto, la forza di un mito e la vitalità creativa di un quartiere simbolo della capitale, che da periferia si trasforma in cuore pulsante di cultura e comunità. Sabato 11 e domenica 12 ottobre la nuova piazza di Corviale, davanti al murale Icarus di JDL, accoglierà la prima edizione di Remoria Festival, due giornate di musica, arte, sport e cultura partecipata. Ideato da Remoria APS e curato da Pietro Turano, il progetto è realizzato da Zètema Progetto Cultura e Fulcro Lucem S.R.L. e promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU nell’ambito del PNRR. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Remoria Festival: due giornate di musica, arte, sport e cultura partecipata nella nuova piazza di Corviale