La sede accreditata alle Politiche attive e alla formazione di Afol Monza e Brianza organizza il corso “Comunicazione per le relazioni efficaci: un’opportunità per rafforzare le tue soft skills comunicative”, in partenza lunedì 13 ottobre. Obiettivo del corso identificare il livello delle proprie soft skills e imparare a rafforzarle, utilizzando strategie e tecniche di comunicazione efficace. Cosa si imparerà grazie al corso: definizione delle soft skills ed esercizi di autovalutazione, comunicazione efficace, tecniche ed esercitazioni, gestione dello stress, Problem solving, adattamento al cambiamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Relazioni efficaci”. Scatta il corso