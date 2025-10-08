rekeep prende la maggioranza di pose service e rafforza in francia

L’operazione annunciata oggi segna un passaggio determinante per la crescita di Rekeep in Francia. La controllata Rekeep France rileva il 65% di Pose Service, realtà specializzata nell’installazione e manutenzione di arredi e impianti pubblicitari, con un baricentro operativo nel mondo dei trasporti pubblici. Una mossa che consolida ambizioni industriali e apertura a nuove sinergie operative. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

