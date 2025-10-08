' Regioni d’Europa' torna a Pisa | cibo internazionale e artigianato di qualità in piazza

Pisatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una piazza che si trasforma in un mercato internazionale, tra banchi colorati, profumi che arrivano da lontano e specialità tutte da assaggiare: l’iniziativa ‘Regioni d’Europatorna a Pisa per una nuova edizione, da venerdì 10 a domenica 12 ottobre in piazza Vittorio Emanuele II. L’evento, ormai. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: regioni - europa

